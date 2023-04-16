Едем туда, чтобы выйти в полуфинал - Гвардиола об ответном матче "Манчестер Сити" с "Баварией" в ЛЧ

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился настроем перед ответным матчем с "Баварией" в 1/4 финала Лиги чемпионов.

В первом матче на своей арене его команда разгромила соперника со счетом 3:0. Испанец отметил, что и в Германии нужно играть с правильным настроем.

"Сложный соперник. Мы едем туда, чтобы выйти в полуфинал. Мы должны играть с правильным настроем и быть стабильными в тяжелые моменты, которые у нас будут", - цитирует Гвардиолу BBC.

Ответный матч между "Манчестер Сити" и "Баварией" по казахстанскому времени состоится в ночь с 19 на 20 апреля.

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