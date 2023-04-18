Драка сплотит "Баварию" перед ответным матчем ЛЧ с "Манчестер Сити" - Гвардиола

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал конфликт между футболистами "Баварии" Садио Мане и Лероем Зане.

Напомним, после первого матча Лиги чемпионов, в котором немецкий клуб на выезде уступил "горожанам" со счетом 0:3, Мане ударил Лероя по лицу.

"Иногда такие конфликты нужны, чтобы сплотить команду. Это будет не слабое место против нас, а сила! Я очень хорошо знаю этот клуб, хорошо представляю их ситуацию перед матчем с "Манчестер Сити". Если бы я был на другой стороне, и мы проиграли 0:3, и не выиграли в матче с "Хоффенхаймом", и еще были бы какие-то конфликты, то команда сказала бы, что это для нас финал, мы должны собраться и знаем, что делать", - цитирует Гвардиолу Sport Bild.

Напомним, по казахстанскому времени ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между "Баварией" и "Манчестер Сити" пройдет в Германии в ночь с 19 на 20 апреля.

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