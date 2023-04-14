Чемпион мира назвал лучшего вингера после матча Лиги чемпионов

Бывший игрок сборной Франции и "Арсенала" Тьерри Анри недавно признал Винисиуса наиболее выдающимся игроком на левом фланге в мире на текущий момент, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бразильский футболист отличился результативной передачей на Марко Асенсио в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов, где "Реал" одержал победу со счетом 2:0 против "Челси".

Во время послематчевого комментария на CBS Sports Джейми Каррагер спросил у Анри, не считает ли он Винисиуса лучшим левым вингером в мире, и Тьерри ответил утвердительно.

"На данный момент это так. В "Арсенале" есть ребята, отлично выступающие в премьер-лиге. Например, Мартинелли. Вот что я хочу сказать о Винисиусе: он прокидывает мяч, чтобы обойти Риса Джеймса. Он понимает, что проиграет эту борьбу и думает: "Хорошо, сейчас я потеряю мяч, но потом поднажму еще раз". Он думает, прежде чем что-то сделать, вот что я хочу сказать. Он заставляет тебя падать, спотыкаться, снова продвигает мяч. Потом останавливает тебя и снова продвигает мяч. Вот в чем разница. Он действует с умом. Когда я вижу Винисиуса с мячом, я понимаю, что что-то произойдет. В последние два года Винисиус играет стабильно. Знаете, почему я предпочитаю его всем остальным? Посмотрите, с чего он начинал. От нежеланного парня в раздевалке до игрока, которого обсуждают каждый раз, когда он играет. Его освистывали фанаты, его критиковали перед началом сезона, хотели выставить из команды, но этот парень вновь выделяется. Сейчас, похоже, он тащит свою команду, хотя Бензема бы с этим поспорил, но они оба великолепны", - произнес Анри в эфире CBS Sports.

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В последних двадцати матчах турнира Винисиус забил десять голов и сделал десять результативных передач.

Отметим, что Анри в составе сборной Франции выигрывал чемпионат мира (1998) и чемпионат Европы (2000).

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