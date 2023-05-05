"Челси" впервые за семь лет остался без еврокубков

"Челси" впервые за семь лет не сумел пройти в Лигу чемпионов или Лигу Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Это произошло после поражения "Манчестер Юнайтед" от "Брайтона" со счетом 1:0, из-за которого "Челси" потерял шансы занять шестое место в таблице АПЛ.

Возможность пройти в Лигу Европы сохраняется только в случае победы "Манчестер Сити" в финале Кубка Англии и при определенных итоговых раскладах в таблице АПЛ. В этом сезоне "синие" не будут участвовать ни в Лиге чемпионов, ни в Лиге Европы, как это было в период сезона-2016/17.

Кроме того, "Челси" не имеет возможности попасть в Лигу конференций, так как для этого необходимо занять седьмое место в АПЛ. Но "синие" не могут обогнать "Тоттенхэм" и "Астон Виллу", которые занимают соответственно седьмое и восьмое места с 54 очками, так как эти команды встретятся между собой в 36-м туре.

В данный момент "Челси" занимает 12-е место в таблице АПЛ.

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