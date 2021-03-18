"Бавария" побила рекорд "Барселоны" в Лиге чемпионов

"Бавария" побила рекорд каталонской "Барселоны" в Лиге чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Мюнхенский клуб в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов дома обыграл "Лацио" - 2:1. Первая встреча в Риме завершилась победой немецкой команды со счетом 4:1. Таким образом, "Бавария" вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Как сообщается в твиттере OptaJean, "Бавария" в 19-й раз в истории вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, что является новым рекордом турнира. Предыдущий рекорд принадлежал "Барселоне". Каталонцы преодолевали барьер 1/8 финала турнира 18 раз. В нынешнем сезоне они вылетели в 1/8 финала, уступив "Пари Сен-Жермен".
Напомним, "Бавария" является действующим победителем Лиги чемпионов.
Жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов состоится 19 марта.
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