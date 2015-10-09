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Лига чемпионов
Вчера 22:22
 

"Барселона" забила восемь безответных голов в матче Лиги чемпионов

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"Барселона" забила восемь безответных голов в матче Лиги чемпионов Фото: Depositphotos/ly0712©

Каталонская "Барселона" разгромила датский "Кёге" в выездном матче третьего тура общего этапа женской Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/27, передают Vesti.kz.

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Каталонская "Барселона" разгромила датский "Кёге" в выездном матче третьего тура общего этапа женской Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/27, передают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Дании, завершилась со счётом 8:0 в пользу "сине-гранатовых". Голы забили Каролине Грэм-Хансен (12-я минута, с пенальти), Эва Пайор (33-я), Эсме Брюгтс (54-я), Патри Гихарро (59-я), Клара Серражорди (62-я), Кика Назарет (67-я) и Клаудия Пина (70-я, 85-я).

"Барселона" осталась единственной командой, идущей без потерь. Набрав девять очков, каталонки возглавляют общую таблицу Лиги чемпионов, а "Кёге" с тремя баллами занимает 11-е место.

Следующую игру "Барселона" проведёт на своём поле с "Арсеналом" 12 ноября, а "Кёге" днём ранее сыграет на выезде с "Левеном".

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