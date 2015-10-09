Бокс MMA Футбол Хоккей Азиада
Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Лига чемпионов
Сегодня 08:06
 

"Атлетико" Симеоне не устоял перед "Баварией" в Лиге чемпионов

  Комментарии

Поделиться
"Атлетико" Симеоне не устоял перед "Баварией" в Лиге чемпионов Диего Симеоне. Фото: Depositphotos/mrogowski_photography©

Мадридский "Атлетико" потерпел поражение на своём поле от мюнхенской "Баварии" в четвёртом туре Лиги чемпионов УЕФА, передают Vesti.kz.

Поделиться

Мадридский "Атлетико" потерпел поражение на своём поле от мюнхенской "Баварии" в четвёртом туре Лиги чемпионов УЕФА, передают Vesti.kz.

Матч в Мадриде завершился со счётом 0:2. Оба гола хозяева пропустили во втором тайме после точных ударов Леннарта Карла и Конрада Лаймера на 54-й и 74-й минутах соответственно.

В целом исход противостояния закономерный, поскольку подопечные Диего Симеоне не излучали уверенности, тогда как "Бавария" уверенно контролировала ход игры и добилась заслуженной победы.

Мюнхенцы набрали восемь очков и вышли на промежуточное восьмое место в турнирной таблице, а "матрасники" расположились на 22-й строчке с четырьмя баллами.

В следующем туре "Бавария" отправится в гости к французскому "Лиллю", а "Атлетико" примет норвежский "Викинг". Обе встречи пройдут 25 ноября.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Лига чемпионов 2026/27   •   Португалия, Порто   •   Тур 4, мужчины
5 ноября 01:00   •   не начат
Порту
Порту
(Порто)
- : -
Наполи
Наполи
(Неаполь)
Кто победит в основное время?
Порту
Ничья
Наполи
Проголосовало 5 человек

Реклама

Живи спортом!