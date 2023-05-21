Анчелотти оценил игру Бензема в Лиге чемпионов

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал игру нападающего Карима Бензема в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити". Он отметил, что обладатель "Золотого мяча" важен для клуба.

"Сомневаться в Бензема бессмысленно. У него может быть плохой матч, но не только у него. Он по-прежнему очень важен, он легенда этого клуба. Ничего не случится, если кто-то не забьет в матче. В среду команда не справился, не только Карим", - цитирует Анчелотти Sport.es.

Напомним, ответная встреча прошла в Манчестере и завершилась разгромной победой хозяев со счетом 4:0. В первом матче же команды сыграли со счетом 1:1. "Манчестер Сити" вышел в финал Лиги чемпионов, где встретится с "Интером", который выбил "Милан".

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