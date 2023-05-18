Анчелотти назвал болезненным и обидным поражение "Реала" от "Манчестер Сити" в ЛЧ

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов. Он отметил, что уходить в глубокий анализ не имеет смысла.

"Манчестер Сити" играл лучше и заслужил этот финал. Они активно прессинговали с самого начала, поэтому нам было трудно строить игру, в которую мы хотели играть. Сопернику удалось повести в счете, после этого вернуться в игру нам было непросто. Мы пытались во втором тайме, но не вышло. Надо извлечь уроки, подумать о следующем сезоне и стать сильнее. В прошлом сезоне нам удалось победить их и выйти в финал. В этот раз пришел черед "Сити".

Уходить сегодня в глубокий анализ не имеет смысла. Это болезненное поражение. Очень обидное. Но такое случается в футболе. Ты попадаешь в полуфинал Лиги чемпионов, и если такой сильный соперник играет лучше тебя, то ты остаёшься без финала", - цитирует Анчелотти официальный сайт УЕФА.