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"Реал" дожал "Интер", "Шахтер" и "Зальцбург" пропустили по шесть мячей в Лиге чемпионов

Были и другие разгромы.

"Реал" дожал "Интер", "Шахтер" и "Зальцбург" пропустили по шесть мячей в Лиге чемпионов
Фото: ФК "Реал"©
Новости спорта Футбол Лига чемпионов
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В Лиге чемпионов прошли матчи первого игрового дня третьего тура группового этапа, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В группе В "Реал" на своем поле переиграл "Интер" - 3:2. По ходу встречи мадридский клуб вел в два мяча, но итальянцы сумели отыграться. И все же за десять минут до конца основного времени "сливочные" дожали соперника. В составе победителей отличились Карим Бензема (25-я минута), Серхио Рамос (33-я) и Родриго (80-я). У проигравших голами отметились Лаутаро Мартинес (35-я) и Иван Перишич (68-я).



В параллельном матче этой группы донецкий "Шахтер" пропустил шесть безответных мячей от менхенгладбахской "Боруссии" в Киеве. Хет-трик оформил Алассан Плеа (8-я, 26-я, 79-я), а также отличились Валерий Бондарь (17-я, автогол), Рами Бенсебаини (44-я) и Ларс Штиндль (65-я).



В квартете А "Зальцбург" в родных стенах крупно уступил "Баварии" - 2:6, хотя и первым добился успеха. У гостей дубль оформил Роберт Левандовски (21-я, пенальти, 88-я), а также голами отметились Расмус Кристенсен (44-я, автогол), Жером Боатенг (79-я), Лерой Сане (83-я) и Лукас Эрнандес (90+2-я). В составе проигравших точные удары в свой актив занесли Мергим Бериша (4-я) и Масая Окугава (66-я).



В другом матче этой группы "Локомотив" поделил очки с "Атлетико" - 1:1. На гол Хосе Марии Хименеса (18-я) "железнодорожники" ответили прицельным ударом Антона Миранчука (25-я, пенальти).



В квартете С "Манчестер Сити" дома переиграл "Олимпиакос" - 3:0, а "Порту" с аналогичным результатом разобрался в Португалии с "Марселем".





В группе D "Аталанта" потерпела крупное домашнее поражение от "Ливерпуля" - 0:5, а "Митьюлланд" на своем поле проиграл "Аяксу" - 1:2.




 

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Метки:
Футбол Лига чемпионов Локомотив Москва Атлетико Мадрид Шахтер Донецк Бавария Реал Мадрид Интер Манчестер Сити Ливерпуль

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