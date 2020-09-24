Исламхан помог "Аль-Айну" одержать первую победу в Лиге чемпионов

"Аль-Айн"
из ОАЭ, за который выступает футболист сборной Казахстана Бауыржан Исламхан
, отпраздновал первую победу на групповом этапе азиатской Лиги чемпионов
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
В заключительном матче на выезде "Аль-Айн" победил "Аль-Наср"
из Саудовской Аравии - 1:0. Решающий гол на 19-й минуте забил Лаба Коджо.
Исламхан вышел в стартовом составе, но был заменен на 63-й минуте. В нынешнем розыгрыше ЛЧ казахстанец провел все шесть матчей и забил
один гол.
Несмотря на поражение, "Аль-Наср" с 11 очками сохранил лидерство в группе D. Второе место с отставанием на два балла занял катарский "Аль-Садд", третья строчка оказалась за набравшим семь баллов иранским "Сепаханом", четвертая позиция в квартете осталась за "Аль-Айном", на счету которого пять очков. Как итог, первые две команды квалифицировались в плей-офф турнира.
27-летний Исламхан выступает за "Аль-Айн" с января. Летом он продлил
контракт с клубом из ОАЭ на три года.
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