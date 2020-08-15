Тренеру "Барселоны" поставили единицу за разгром 2:8 от "Баварии" в Лиге чемпионов

Издание L’Equipe выставило оценки игрокам и тренерам после матча 1/4 финала Лиги чемпионов между "Барселоной"
и "Баварией"
(2:8).
Лишь один игрок каталонской команды получил оценку выше трех по десятибалльной шкале - Луис Суарес
. У форварда, забившего гол в ворота мюнхенцев, - четыре. Остальные футболисты команды получили оценки "два" и "три".
Месси решил покинуть "Барселону" после разгрома 2:8 в Лиге чемпионов
Работа главного тренера "Барселоны" Кике Сетьена
была оценена хуже всего - единица. Журналист Мохаммед Али отмечает, что впервые в истории L’Equipe поставил низший балл тренеру.
Ранее сообщалось, что Сетьен в ближайшее время будет уволен
. 61-летний специалист возглавил "Барселону" в январе 2020 года.
Основным претендентом на пост главного тренера каталонского клуба называется аргентинец Маурисио Почеттино, ранее работавший в лондонском "Тоттенхэме".
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