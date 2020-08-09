"Астана" узнала свою группу на жеребьевке и четырех возможных соперников на старте Лиги чемпионов

Казахстанская "Астана
" будет в числе сеяных команд в четвертой группе при жеребьевке Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz
со ссылкой на УЕФА.
Команда Михала Билека
стартует с первого раунда. Ее соперником станет одна из четырех следующих несеяных команд: "Динамо-Брест
" (Беларусь), "Рига
" (Латвия), "Тирана
" (Албания) или "Силекс
" (Северная Македония).
Жеребьевка первого раунда ЛЧ пройдет 9 августа и начнется в 16:00 по времени Нур-Султана. Победитель пары будет определяться по итогам одного матча, который будет проходить без зрителей, а в случае ничьи будет играться дополнительное время или серия пенальти.
Жеребьевка первого раунда ЛЧ
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Группа 1
: сеяные - "Селтик" (Шотландия, "Легия" (Польша) и "Ференцварош" (Венгрия); несеяные - "Юргорденс" (Швеция), победитель предварительного раунда
и "КР Рейкьявик" (Исландия).
Группа 2
: сеяные - "Црвена Звезда" (Сербия), "Шериф" (Молдова) и "Сараево" (Босния и Герцеговина); несеяные - "Фола" (Люксембург), "Коннас-Ки" (Уэльс) и "Европа" (Гибралтар).
Группа 3
: сеяные - "Лудогорец" (Болгария), ЧФР (Румыния) и "Омония" (Кипр); несеяные - "Будучность" (Черногория), "Арарат-Армения" (Армения) и "Флориана" (Мальта;
Группа 4
: сеяные - "Астана" (Казахстан), "Карабах" (Азербайджан), "Маккаби" Тель-Авив (Израиль) и "Динамо" Тбилиси (Грузия); несеяные - "Динамо-Брест" (Беларусь), "Рига" (Латвия), "Тирана" (Албания) и "Силекс" (Македония);
Группа 5
: сеяные - "Мольде" (Норвегия), "Дандолк" (Ирландия), "Слован" (Словакия) и "Судува" (Литва); несеяные - "Флора" (Эстония), "Клаксвик" (Фарерские острова), "Целе" (Словения) и "Куопио" (Финляндия).
Игра "Астаны" пройдет 18 или 19 августа. Будет ли чемпион Казахстана хозяином пары, определится на жеребьевке. При этом возможен
перенос матча на нейтральное поле из-за ситуации с коронавирусом.
В случае победы "Астана" пройдет во второй раунд ЛЧ, в случае поражения - перейдет в Лигу Европы, где начнет со второго раунда Пути чемпионов.
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