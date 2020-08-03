"Это было самоубийство". Руни раскритиковал Фергюсона за тактику против "Барселоны" в финалах Лиги чемпионов

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни
раскритиковал тактику, которую выбрал Алекс Фергюсон
на финальные матчи Лиги чемпионов 2009 и 2011 года.
В обоих случаях "красные дьяволы" проиграли в "Барселоне" - 0:2 и 1:3 соответственно.
"Мы проиграли два финала Лиги чемпионов, сражаясь с "Барселоной" Гвардиолы, пытаясь высоко прессинговать и обойти их, что было самоубийством. Я помню, как Алекс Фергюсон говорил: "Мы - "Манчестер Юнайтед", и мы собираемся атаковать, это в культуре этого футбольного клуба», но я не был уверен в этом. Я думаю, что все игроки знали в глубине души, что это был неправильный подход, что мы отказались от пути, который принес нам успех в полуфинале 2008 года, и, конечно же, оба раза мы проиграли", - приводит слова Руни Give me Sport.
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