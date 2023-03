Хасбик ради дружбы отказался бить звезду Голливуда

Хасбулла Магомедов, также известный как Хасбик, выступил вне конкурса на мероприятии Лиги пощечин президента UFC, Даны Уайта, в США, куда он был приглашен, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Примечательно, что голливудский актер Марк Уолберг попросил Хасбика ударить его. Но дагестанец отказался это делать, потому что хочет быть другом 51-летнего американца.

В сентябре прошлого года, 20-летний Магомедов заключил пятилетний контракт с UFC на развитие медийных активностей, и теперь он наслаждается всемирной известностью.

Его антропометрические данные также вызывают любопытство: его рост составляет 93 сантиметра, а вес - 18 килограммов.

Late additions to the @PowerSlapLeague finale! Hasbulla and @MarkWahlberg ready for Saturday night 🖐️



[ #PowerSlap1 Finale | March 11th | LIVE & FREE on Rumble at 9pmET ] pic.twitter.com/DKHKXWYApT