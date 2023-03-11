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Хасбик ради дружбы отказался бить звезду Голливуда

Хасбик ради дружбы отказался бить звезду Голливуда
©CHRIS UNGER/ZUFFA LLC

Хасбулла Магомедов, также известный как Хасбик, выступил вне конкурса на мероприятии Лиги пощечин президента UFC, Даны Уайта, в США, куда он был приглашен, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Примечательно, что голливудский актер Марк Уолберг попросил Хасбика ударить его. Но дагестанец отказался это делать, потому что хочет быть другом 51-летнего американца.

"Мой новый лучший друг не захотел меня бить. Он захотел просто меня обнять", – написал Уолберг в личном блоге.

В сентябре прошлого года, 20-летний Магомедов заключил пятилетний контракт с UFC на развитие медийных активностей, и теперь он наслаждается всемирной известностью.

Его антропометрические данные также вызывают любопытство: его рост составляет 93 сантиметра, а вес - 18 килограммов.

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