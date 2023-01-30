У зоны плей-офф? Где оказался "Барыс" после матча конкурента по конференции КХЛ

Сегодня, 30 января, хабаровский "Амур" встречался на своем льду с "Сибирью", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Дальневосточный клуб уступил в овертайме новосибирцам со счетом 1:2. "Амур" набрал в этой встрече одно очко и сравнялся с астанчанами в таблице Восточной конференции КХЛ. Теперь у обоих клубов по 57 баллов.

При этом у "Амура", идущего на десятом месте, на три матча меньше, чем у "Барыса". Столичный клуб занимает девятую строчку. Также отметим, что у "Нефтехимика", занимающего восьмое место, также 57 очков и две игры в запасе.

Отметим, что в ближайших матчах астанчане в рамках выездной серии сыграют с "Ак Барсом" (1 февраля), московским "Динамо" (3 февраля) и ЦСКА (5 февраля).

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