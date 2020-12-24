Защитник "Авангарда" назвал причины поражения от "Барыса" и ключевой момент игры

Защитник "Авангарда" Алексей Соловьев прокомментировал поражение от казахстанского "Барыса" (1:3) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Его слова приводит официальный сайт омского клуба.

- Немного медленно начали, в первый и второй периоды немного отошли от системы. Я думаю, нам это помешало по ходу игры. Удалений ненужных еще нахватали, нужно немного подисциплинированнее играть.

- Какое задание было по ходу игры? Может, сосредоточиться на обороне?

- Задание было как всегда: играть проще, не передерживать шайбу, все вперед, ничего особенного. Знали, что соперник сейчас на подъеме: у них сейчас уже восемь побед в последних девяти играх, поэтому готовились к хорошему сопернику, знали, что у них хорошее большинство. Но, к сожалению, нахватали удалений и поплатились за это.

- Какой ключевой момент игры? Может, когда не реализовали "4 на 3", там был шанс переломить?

- Так если смотреть, то много где можно было забить - и выход "1 в 0" у нас был, не получилось реализовать. Мне кажется, вот это удаление, где нам второй гол забили, где-то нас подвело немного. Потому что там как раз качели были в тот момент игры: игра могла пойти и в нашу сторону, и в их сторону, но, к сожалению, им удалось реализовать свое большинство, повести в счете.