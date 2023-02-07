"Задерживают зарплату". Экс-капитан "Барыса" из НХЛ сделал признание о КХЛ

Бывший капитан "Барыса" Николай Антропов, выступавший в НХЛ поделился впечатлениями от выступлений в КХЛ, сообщает "Чемпионат". Сейчас Антропов работает тренером по развитию в "Торонто Мэйпл Лифс".

"Я там вырос, знал, что ожидать. В КХЛ и североамериканцы выступают, я с несколькими играл - Доусом, Даллманом, Бойдом, Боченски. У них поначалу был культурный шок, но потом они привыкли, и к ним там очень хорошо относились. Если их спросить, никто ничего плохого не скажет.

Тогда там еще играли на больших площадках, так что хоккей был другим, не таким быстрым, как я привык. Лига прогрессирует, сейчас идет уже 15-й сезон, там все хорошо. Все летают чартерами, кормят хорошо, об игроках хорошо заботятся. Есть, конечно, пару команд, которые задерживают зарплату, но у меня в КХЛ был отличный опыт.

Перелеты долгие, с востока страны до Москвы семь-восемь часовых поясов разницы. Летишь, на полпути останавливаешься для дозаправки. Казахстан на юге от России, где-то посередине, так что у нас все было не так плохо, мы летали максимум шесть часов на восток и пять часов на запад. Но перелеты долгие, да", - сказал Антропов.

Отметим, что 1999 по 2013 год Антропов, родившийся в Усть-Каменогорске, выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за "Торонто", "Нью-Йорк Рейнджерс", "Атланту" и "Виннипег". В 788 матчах он набрал 465 (193+272) очков, став самым успешным казахстанцем в истории лиги.

За "Барыс" Антропов провел три сезона в период с 2012 по 2015 год. В 118 матчах КХЛ он набрал 69 (19+50) очков. За сборную Казахстана форвард выступал на Олимпиаде-2006 и чемпионате мира-2014.

Сейчас 40-летний Антропов работает в системе "Торонто". Ранее он заявлял о готовности помочь "Барысу".

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