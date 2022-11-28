"Взяли одно очко у сильного соперника". Скабелка - о драматичном поражении "Барыса"

Главный тренер "Барыса" Андрей Скабелка объяснил поражение астанчан от "Автомобилиста" в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает сайт лиги.

"Барыс" дважды по ходу этой встречи вел с разницей в два мяча - 2:0 и 3:1, но упустил победу в основное время и уступил в овертайме - 3:4.

"Мы могли как выиграть в основное время, так и проиграть. Тяжело было справиться с мастерством "Автомобилиста". Мы играли хорошо и во втором периоде, и в третьем, только не забили. Мы делаем работу над ошибками; не смогли выгрызть его, но взяли одно очко у сильного соперника", - цитирует Скабелку сайт КХЛ.

"Барыс" потерпел третье поражение подряд. Следующий матч астанчане проведут 30 ноября на выезде против "Трактора".

"Автомобилист" набрал 51 очко и продолжает лидировать на Востоке. У "Барыса" 31 балл и девятое место в Восточной конференции.

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