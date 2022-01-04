"Выглядит гораздо надежнее, чем в "Барысе"?". Тренер ЦСКА оценил игру Даррена Дица

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Авангардом" (3:2) поделился мнением об игре некоторых хоккеистов армейского клуба, в том числе Даррена Дица.

"Диц в ЦСКА выглядит гораздо надежнее, чем в "Барысе"? Не знаю, какая ситуация создалась у Дица в "Барысе", но для любого хоккеиста большая перемена по ходу сезона - это всегда стимул. Думаю, Даррену эти эмоции помогают здорово смотреться. Я с ним переговорил, сказал ему: "Делай меньше, тогда получится больше". Это фраза на английском, я хотел успокоить его, дать ему тот комфорт, который каждый игрок хочет иметь в нашем клубе", - приводит слова Федорова "Чемпионат".

"Барыс" объявил об уходе Дица 17 декабря. Он был самым дорогим игроком всей КХЛ, а его годовая зарплата составляла порядка 100 миллионов рублей, или около 600 миллионов тенге.