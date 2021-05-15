"Вы позорите свою страну". Жена форварда сборной Казахстана ответила хейтерам после ухода из "Барыса"

Галина Шевченко, жена бывшего нападающего "Барыса" Дмитрия Шевченко, поблагодарила болельщиков столичного клуба и обратилась к хейтерам своего мужа.

Накануне "Барыс" обменял нападающего сборной Казахстана в омский "Авангард". Казахстанский клуб получит денежную компенсацию.

"Ну вот и пришло время прощаться с хоккейной семьей "Барыс". Спасибо всем преданным болельщикам, которые до конца были с командой и поддерживали все время. Вы самые лучшие! Спасибо всем ребятам и девчонкам из команды, ни с кем не прощаюсь, будем держать связь. Это были крутые, незабываемые четыре года! Буду вспоминать их с теплом и улыбкой!

А теперь пойдет не очень приятная часть моего поста. Хотелось бы обратиться к ненавистникам моего мужа, всем тем хейтерам, которые не дают покоя Диме и многим ребятам. Так вот, могу сказать, что вы очень смешные и жалкие как для меня, так и для других ребят. Вообще не понимаю, как у вас язык поворачивается такое писать про игрока, который за команду был горой. Сразу видно, что в хоккее вы, в целом, ничего не понимаете. Желаю вам научиться толерантности и добру. Вы позорите свою прекрасную страну своим ужасным поведением на просторах интернета. Но это уже все для меня не важно - мы идем дальше, а вы продолжайте строчить свою ересь.

Уважайте себя и свою страну и будет у вас все отлично. А тобой, муж, я очень горжусь. Дальше - больше и только вперед", - написала Галина Шевченко на своей странице в Instagram.

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