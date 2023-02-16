Вратарю "Барыса" сообщили плохие новости после провала в КХЛ

Российский эксперт и журналист Алексей Шевченко объяснил, почему не сыграл его прогноз в матче столичного "Барыса" против минского "Динамо" (2:5), по итогам которого казахстанский клуб потерял шансы на попадание в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Также он поставил крест на карьере голкипера "Барыса" Юлиуса Гудачека в КХЛ.

"Мой прогноз - 5:4.

Почему не угадал?

В споре двух кризисных клубов сломался "Барыс". Но мог и Минск. Чистая удача.

Что мы увидели?

Юлиус Гудачек закончил карьеру в КХЛ", - написал он в своем телеграм-канале.

Ранее Шевченко подыскал замену для главного тренера "Барыса" Андрея Скабелки.

Далее астанчанам предстоит выездная серия игр против пекинского "Куньлуня" (18 февраля), омского "Авангарда" (20 февраля) и новосибирской "Сибири" (22 февраля). Перед этими матчами они с 59 очками находятся на последнем, 11-м месте в таблице Восточной конференции.

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