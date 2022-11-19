Возвращение Михайлиса не помогло. В КХЛ отреагировали на поражение "Барыса"

Сайт КХЛ описал поражение "Барыса" в матче с "Амуром" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Астанчане уступили на своем льду со счетом 1:3.

"Ко второй встрече в сезоне "Амур" и "Барыс" подошли в почти идентичной форме. Обе команды свои предыдущие матчи проиграли. В таблице находятся на соседних позициях: астанчане выше по набранным очкам, а хабаровчане впереди по потерянным. Глядя на это равенство, удивительно вспоминать, что первая игра между этими командами завершилась разгромом "тигров". Подопечные Вадима Епанчинцева пропустили в Астане пять шайб, одну из которых записал на свой счет Никита Михайлис. Именно в матче с "Амуром" он прервал затяжную безголевую серию, которая тянулась с самого начала чемпионата.

После того как Михайлис забросил первую шайбу в сезоне, его постигло новое испытание - травма. По состоянию здоровья Никита пропустил десять матчей, из которых "Барыс" выиграл всего два. Бывшего капитана и ведущего форварда команде из столицы Казахстана явно недоставало. Как не хватает "Амуру" Ярослава Лихачева, но восстановление лучшего снайпера хабаровчан, по совместительству одного из фаворитов в борьбе за приз Черепанова, продолжается.

Михайлис поначалу воротам Евгения Аликина особо не угрожал. Зато перепасовку с Линденом Веем в большинстве устроил такую, что вратарь "тигров" вынужден был летать от штанги к штанге. Не хватало им только завершающего броска. Но стоило на лед выйти второй спецбригаде, как все сложилось. Вместо головокружительных комбинаций они выбрали навал на ворота, в котором преуспел Ансар Шайхмедденов.

Впрочем, радовались хозяева недолго. Меньше чем через две минуты, незадолго до окончания стартового периода, голом в большинстве отметился Сергей Дубакин. Это уже не первый гол в неравных составах в исполнении нападающего, которого "Амур" взял в аренду у "Сибири". Что интересно, добивается своего Дубакин классными кистевыми бросками, тогда как играя за новосибирский клуб, исполнял обязанности энергичного форварда из четвертого звена. С переездом на Дальний Восток его роль заметно поменялась.

Поучаствовал Дубакин и во второй шайбе "Амура". Правда, скорее формально. Гол Ян Дрозг организовал для себя практически в одиночку, воспользовавшись тем, что Юлиус Гудачек на время потерял ворота. Словенец таким образом забросил вторую шайбу в КХЛ, а очки новичок дальневосточников набирает уже три матча подряд. "Барыс" ответил на это несколькими затяжными позиционными атаками, а также неплохими атаками с ходу, на острие которых оказывался Кирилл Савицкий. Но ни ему, ни его одноклубникам никак не удавалось пробить Аликина. Однажды шайба застыла непосредственно на ленточке ворот.

Возможно, для успеха хозяевам долгое время не хватало большинства. После того как команды в первом периоде обменялись голами в неравных составах, во втором они сыграли максимально дисциплинированно и обошлись без удалений. Судьи снова взялись за свисток только в середине третьей двадцатиминутки, да и то не главные, а лайнсмены. Их помощь понадобилась, чтобы разнять Кэмерона Ли и Егора Петухова, которые в итоге получили по четыре минуты за драку. Ни одна из команд, соответственно, большинства не получила, а "Барыс" продолжал безуспешно стучаться в закрытые Аликиным ворота. Получили же свой шанс хозяева за пять минут до конца. Но вместо того, чтобы реализовать удаление Дубакина, упустили контратаку Павла Махановского и вынуждены были фолить сами. Точку же броском по пустым воротам поставил Александр Шаров", - пишет сайт КХЛ.

В следующем матче, который пройдет в Астане 21 ноября, "Барыс" сыграет с "Салаватом Юлаевым".

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