"Влетел под кайфом, что ли?". Эксперт сделал прогноз на гостевой матч "Барыса" с лидером "Востока" в КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз "Рейтингу Букмекеров" на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/21 "Ак Барс" - "Барыс". Он считает, что казанцы одержат непростую победу.

Встреча команд пройдет 23 февраля в Казани и начнется в 17:30 по времени Нур-Султана.

"Если посмотреть на последние результаты КХЛ в общем виде, то может возникнуть ощущение, что победителю регулярного чемпионата вместо кучи "ништяков", включающей в себя и преимущество своей площадки во всех раундах плей-офф, и позолоченную тарелку, вручаемую на церемонии закрытия сезона, теперь пообещали кары небесные. И ЦСКА с "Ак Барсом", только судорожно бьющиеся за каждое очко и не отдающие сопернику ни пяди родной земли, начали проигрывать всем подряд, включая давно уже пробивших дно аутсайдеров. Смотрите сами: "Ак Барс" проиграл три из четырех последних матчей, ЦСКА - два последних, с грохотом врюхавшись дома Риге. Можно сказать, что к числу соискателей самого удивительного результата КХЛ теперь добавился и "Барыс", уступивший в предыдущем матче "Сибири". 1:5, дома. В общем, "все смешалось в доме Облонских", и играть в такой неразберихе на свои кровные становится страшно.

А у нас, товарищи, "кошачье дерби", в котором совсем ничего не понятно, потому что неизвестно, что выкинут обе команды. А они, как показали последние результаты, могут выкинуть все что угодно. Понятно, что "Ак Барс" сейчас играет под дополнительными нагрузками, причем весьма неслабыми. А под чем "Барыс" влетает дома "Сибири", под кайфом, что ли? Не будь этого чертового домашнего матча казахстанцев, они, вполне возможно, оказались бы в роли фаворитов в матче с едва волочащим ноги "Ак Барсом", а так…

А так я все-таки рискну поставить на наших "кошек", то есть на татарских. Все-таки у них с казахстанскими "соплеменниками" получается неплохо. Поэтому прогнозирую тяжелую, быть может, даже мучительную победу "больших татар" с минимальным преимуществом, но в основное время", - написал он.

Перед этой игрой казанцы с 87 очками лидируют в Восточной конференции, в которой астанчане с 66 баллами идут на восьмой позиции. После матча с "Ак Барсом" казахстанский клуб отправится в гости к пекинскому "Куньлуню". Встреча пройдет 25 февраля.