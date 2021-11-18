 zVa77mAQpXESf09hQ9mGMjgsdYeW22xp5kDywooc
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло
Бокс Футбол Хоккей Футзал Единоборства Теннис Атлетика Олимпиада Другие Конкурсы Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Вернется в "Барыс"? Клуб КХЛ расторг контракт с форвардом Андре Петерссоном

Вернется в "Барыс"? Клуб КХЛ расторг контракт с форвардом Андре Петерссоном
©ХК "Барыс"
Новости спорта Хоккей КХЛ

Ярославский "Локомотив" расторг контракт со шведским нападающим Андре Петерссоном. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Петерссон провел за клуб шесть матчей в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги и отметился тремя (0+3) очками. В прошлом сезоне форвард сыграл в 42 матчах за "Локомотив" и набрал 29 (15+14) баллов результативности.

В КХЛ Петерссон также выступал за "Сочи", "Авангард", "Барыс" и московское "Динамо". Всего за 324 матча в КХЛ форвард набрал 254 (121+133) очка при показателе полезности "+78".

Телеграм-канал "БесПроката" не исключил, что Петерссон может отправиться по стопам своего недавнего одноклубника Антона Сагадеева, который покинул "Локомотив" и вернулся в "Барыс".

"В"Барыс"? Что скажете, болельщики "Локомотива"? Все правильно?" - пишет источник.

Другой телеграм-канал "Хоккейный репортер" считает, и Петерссон, и Сагадеев просто оказались ненужны новому наставнику ярославцев Игорю Никитину. Обоих игроков в "Локомотив" привел также работавший в "Барысе" Андрей Скабелка.

"Локомотив" расстается с наследием Скабелки. В минувшую пятницу клуб покинул нападающий Антон Сагадеев. Заявленная причина - "семейные обстоятельства" - чушь. Просто этот хоккеист был команде не нужен. Он для чего-то требовался Андрею Скабелке, который Сагадеева и привел. Но в Ярославле есть свои - как минимум не хуже.

А сегодня "Локомотив" расторг контракт с Андре Петерссоном. После ухода Скабелки он, еще один приглашенный прошлым тренером, был "приговорен", но травма несколько отсрочила "приговор". В Ярославле справедливо считали зарплату в 75 миллионов завышенной. Но дело не только в ней - Петерссон так и не стал своим в коллективе. Плюс - проблемы со здоровьем", - пишет источник.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Локомотив ХК

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 09:26
Хоккей
Прямая трансляция матча КХЛ "Спартак" - "Барыс" Прямая трансляция матча КХЛ "Спартак" - "Барыс"
Сегодня , 07:20
Хоккей
Вернется в "Барыс"? Клуб КХЛ расторг контракт с форвардом Андре Петерссоном Вернется в "Барыс"? Клуб КХЛ расторг контракт с форвардом Андре Петерссоном
Вчера , 11:00
Хоккей
СМИ отреагировали на ошибки самого дорогого игрока КХЛ из "Барыса" СМИ отреагировали на ошибки самого дорогого игрока КХЛ из "Барыса"
Вчера , 07:50
Хоккей
"Камбэк не удался". КХЛ - о поражении "Барыса" от "Сочи" "Камбэк не удался". КХЛ - о поражении "Барыса" от "Сочи"
Вчера , 07:28
Хоккей
Михайлис назвал причины третьего поражения подряд в КХЛ, оценил игру новичков и пообещал наказать защитников Михайлис назвал причины третьего поражения подряд в КХЛ, оценил игру новичков и пообещал наказать защитников
Вчера , 00:43
Хоккей
"Барыс" проиграл команде Назарова и потерпел третье подряд поражение в КХЛ "Барыс" проиграл команде Назарова и потерпел третье подряд поражение в КХЛ
16 ноября, 17:27
Хоккей
Нокаут для Назарова, или почему "Барыс" должен разгромить бывшего тренера в КХЛ Нокаут для Назарова, или почему "Барыс" должен разгромить бывшего тренера в КХЛ
16 ноября, 13:04
Хоккей
Состоится возвращение топ-новичка? Прямая трансляция матча "Сочи" - "Барыс" Состоится возвращение топ-новичка? Прямая трансляция матча "Сочи" - "Барыс"
15 ноября, 22:52
Хоккей
Рывок от "Барыса". Как продвинут казахстанцев гостевые матчи в КХЛ Рывок от "Барыса". Как продвинут казахстанцев гостевые матчи в КХЛ
15 ноября, 18:27
Хоккей
"Барыс" взял на выезд новичков из сборных Канады и Казахстана "Барыс" взял на выезд новичков из сборных Канады и Казахстана
15 ноября, 17:37
Хоккей
Топ-игроки для "Барыса"? Как казахстанцы увеличили шансы на выход в Кубок Гагарина Топ-игроки для "Барыса"? Как казахстанцы увеличили шансы на выход в Кубок Гагарина
15 ноября, 12:30
Хоккей
Озвучена причина отставки экс-тренера "Барыса" Озвучена причина отставки экс-тренера "Барыса"
15 ноября, 10:10
Хоккей
"Нашел варианты для усиления состава". СМИ - о возвращении форварда сборной Казахстана в "Барыс" "Нашел варианты для усиления состава". СМИ - о возвращении форварда сборной Казахстана в "Барыс"
14 ноября, 21:34
Хоккей
"Барыс" объявил о возвращении форварда сборной Казахстана "Барыс" объявил о возвращении форварда сборной Казахстана
14 ноября, 16:45
Хоккей
Сын легенды КХЛ завершил карьеру в 20 лет после единственного матча против "Барыса" Сын легенды КХЛ завершил карьеру в 20 лет после единственного матча против "Барыса"
14 ноября, 13:42
Хоккей
Названа причина непопадания форварда сборной Казахстана в состав клуба КХЛ Названа причина непопадания форварда сборной Казахстана в состав клуба КХЛ
13 ноября, 14:28
Хоккей
Сын легенды КХЛ завершил карьеру в 20 лет. Он сыграл дебютную смену в матче с "Барысом" Сын легенды КХЛ завершил карьеру в 20 лет. Он сыграл дебютную смену в матче с "Барысом"
12 ноября, 23:55
Хоккей
Первая ракетка Казахстана посетила тренировку "Барыса" Первая ракетка Казахстана посетила тренировку "Барыса"
12 ноября, 22:20
Хоккей
Это просто катастрофа. Почему "Барыс" выпал из топ-8 конференции в КХЛ Это просто катастрофа. Почему "Барыс" выпал из топ-8 конференции в КХЛ
12 ноября, 21:59
Хоккей
Клуб КХЛ решил судьбу форварда сборной Казахстана Клуб КХЛ решил судьбу форварда сборной Казахстана
12 ноября, 17:43
Хоккей
Названы причины затянувшегося ухода тренера "Сарыарки" к конкуренту "Барыса" Названы причины затянувшегося ухода тренера "Сарыарки" к конкуренту "Барыса"
12 ноября, 16:30
Хоккей
Форвард сборной Казахстана покинул клуб КХЛ и вернулся в "Барыс" Форвард сборной Казахстана покинул клуб КХЛ и вернулся в "Барыс"
11 ноября, 22:17
Хоккей
"Сарыарка" не хочет отпускать тренера в КХЛ "Сарыарка" не хочет отпускать тренера в КХЛ
11 ноября, 20:11
Хоккей
Опасный канадец снова в "Барысе". Каким предстанет казахстанский клуб в борьбе за выход в плей-офф КХЛ Опасный канадец снова в "Барысе". Каким предстанет казахстанский клуб в борьбе за выход в плей-офф КХЛ
11 ноября, 19:05
Хоккей
СМИ оценили топ-новичка "Барыса" СМИ оценили топ-новичка "Барыса"
11 ноября, 15:50
Хоккей
Мифический игрок, или кого "Барыс" подарил за легионера из Канады Мифический игрок, или кого "Барыс" подарил за легионера из Канады
10 ноября, 19:44
Хоккей
"Барыс" объявил о возвращении обладателя Кубка Гагарина и призера Олимпиады из сборной Канады "Барыс" объявил о возвращении обладателя Кубка Гагарина и призера Олимпиады из сборной Канады
10 ноября, 19:34
Хоккей
Дорогой легионер из Канады. В "Барысе" будет чистка состава Дорогой легионер из Канады. В "Барысе" будет чистка состава
10 ноября, 18:23
Хоккей
Новичок из НХЛ прибыл в "Барыс" и провел тренировку Новичок из НХЛ прибыл в "Барыс" и провел тренировку
10 ноября, 13:22
Хоккей
Тамбиев покинул "Сарыарку" и возглавит конкурента "Барыса" в КХЛ Тамбиев покинул "Сарыарку" и возглавит конкурента "Барыса" в КХЛ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus