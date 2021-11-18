Вернется в "Барыс"? Клуб КХЛ расторг контракт с форвардом Андре Петерссоном

Ярославский "Локомотив" расторг контракт со шведским нападающим Андре Петерссоном. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Петерссон провел за клуб шесть матчей в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги и отметился тремя (0+3) очками. В прошлом сезоне форвард сыграл в 42 матчах за "Локомотив" и набрал 29 (15+14) баллов результативности.

В КХЛ Петерссон также выступал за "Сочи", "Авангард", "Барыс" и московское "Динамо". Всего за 324 матча в КХЛ форвард набрал 254 (121+133) очка при показателе полезности "+78".

Телеграм-канал "БесПроката" не исключил, что Петерссон может отправиться по стопам своего недавнего одноклубника Антона Сагадеева, который покинул "Локомотив" и вернулся в "Барыс".

"В"Барыс"? Что скажете, болельщики "Локомотива"? Все правильно?" - пишет источник.

Другой телеграм-канал "Хоккейный репортер" считает, и Петерссон, и Сагадеев просто оказались ненужны новому наставнику ярославцев Игорю Никитину. Обоих игроков в "Локомотив" привел также работавший в "Барысе" Андрей Скабелка.

"Локомотив" расстается с наследием Скабелки. В минувшую пятницу клуб покинул нападающий Антон Сагадеев. Заявленная причина - "семейные обстоятельства" - чушь. Просто этот хоккеист был команде не нужен. Он для чего-то требовался Андрею Скабелке, который Сагадеева и привел. Но в Ярославле есть свои - как минимум не хуже.

А сегодня "Локомотив" расторг контракт с Андре Петерссоном. После ухода Скабелки он, еще один приглашенный прошлым тренером, был "приговорен", но травма несколько отсрочила "приговор". В Ярославле справедливо считали зарплату в 75 миллионов завышенной. Но дело не только в ней - Петерссон так и не стал своим в коллективе. Плюс - проблемы со здоровьем", - пишет источник.