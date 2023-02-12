В СКА оценили "Барыс" после поражения в КХЛ

Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил уровень "Барыса" после поражения от "Авангарда" в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд прошла в Омске и завершилась со счетом 5:4 в пользу хозяев льда.

"Сегодня обе команды забили много голов - это интересно для всех. Думаю, такие игры поспособствуют тому, чтобы у нас было больше болельщиков на трибунах и мальчишки пошли в хоккейные школы. Такой хоккей нам нужен. Мы будем стараться забивать больше. В этом сезоне уже забили больше всех. Пропустили не так много, если взять в целом по лиге. В начале сезона забивали больше всех, а пропускали меньше всех. Надо к этому стремиться, чтобы еще меньше пропускать и еще больше забивать. Будем добавлять. Готовимся к следующей игре в Астане. "Барыс" - тоже сильная команда и тяжелый соперник. Они тоже стремятся в плей-офф. Сейчас каждая команда бьется за очки, за посев, важно преимущество домашней площадки в плей-офф. Все команды готовятся, все соперники сильные. Нам нужно отталкиваться от своей игры и улучшать свою систему. Добавим в деталях", - приводит его слова пресс-служба питерского клуба.

Напомним, что матч "Барыс" - СКА пройдет 13 февраля в Астане. Петербуржцы с 95 очками лидируют в таблице Западной конференции, астанчане, набрав 59 баллов, идут на последней, 11-й строчке "Востока".

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