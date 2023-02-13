В СКА отреагировали на победу в матче КХЛ над "Барысом"

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Барысом", сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча в Астане завершилась со счетом 6:4 в пользу клуба из Санкт-Петербурга.

"Обе команды показали яркую игру. Надо отдать должное сопернику: хорошая команда, много мастеровитых игроков, праворуких игроков. Да, мы допустили ошибки, обязательно их разберем и будем сильнее. Хочу отметить, что это была командная победа. Сделали то, что отрабатываем весь сезон, с первой тренировки. Мы заслужили в следующей игре сыграть за Кубок Континента. Нам нужно много полезного взять из этого выезда. Есть хорошая пища для размышлений у нашего тренерского штаба", - цитирует Ротенберга сайт КХЛ.

На данный момент у "Барыса" 59 очков и последнее 11-е место в Восточной конференции КХЛ. СКА набрал 97 баллов и лидирует не только на "Западе" но и в сводной таблице КХЛ.

Добавим, что в следующем матче "Барыс" 15 февраля будет принимать минское "Динамо".

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