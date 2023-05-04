В российском клубе оценили новичка из "Барыса"

Спортивный директор московского "Динамо" Алексей Сопин прокомментировал переход Егора Петухова из "Барыса". Контракт с ним рассчитан на два года, передают Vesti.kz.

Всего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) он провел 263 игры и набрал 51 (33+18) очко.

"Рады приветствовать еще одного новичка. Егор Петухов с каждым годом показывает хоккей лучшего качества. В прошлом сезоне в "Барысе" он стал вторым снайпером команды, забросив 17 шайб. Крайний мобильный форвард с хорошим броском, который может сыграть как в атаке, так и в обороне, получает новый вызов в своей карьере. Желаем удачи!" - приводит слова Сопина пресс-служба "динамовцев".

Ранее сообщалось, что Петухов отказался от казахстанского гражданства в пользу российского и не будет выступать за сборную Казахстана на чемпионате мира-2023.

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