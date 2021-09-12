В КХЛ забит самый быстрый гол сезона

Нападающий московского "Динамо" Станислав Галиев забил самый быстрый гол нового сезона КХЛ, сообщается в твиттере лиги.
29-летний россиянин открыл счет в матче регулярного чемпионата против хабаровского "Амура" на 13-й секунде встречи. На момент написания новости счет 2:2.
В сезоне-2021/22 Галиев набрал три (2+1) очка в четырех матчах за "Динамо".
Самый быстрый гол сезона: от стартового вбрасывания до гола за 1⃣3⃣ секунд!— КХЛ (@khl) September 12, 2021
🚨 @Galixon_97 pic.twitter.com/IWwyRsHlw0
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