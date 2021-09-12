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В КХЛ забит самый быстрый гол сезона

В КХЛ забит самый быстрый гол сезона
©"Реальное время"
Новости спорта Хоккей КХЛ

Нападающий московского "Динамо" Станислав Галиев забил самый быстрый гол нового сезона КХЛ, сообщается в твиттере лиги.

29-летний россиянин открыл счет в матче регулярного чемпионата против хабаровского "Амура" на 13-й секунде встречи. На момент написания новости счет 2:2.

В сезоне-2021/22 Галиев набрал три (2+1) очка в четырех матчах за "Динамо".

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Метки:
КХЛ Динамо Москва Амур

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