Утверждены единые правила игры в хоккей. Они коснутся "Барыса" и сборной Казахстана

Международная федерация хоккея (IIHF) с сезона-2021/22 утвердила новые правила игры в хоккей, которые стали едиными для всех лиг мира, в том числе и для КХЛ, где выступает казахстанский "Барыс".

Для разработки данных правил была создана специальная рабочая группа, в которую вошли представители IIHF, профессиональных лиг Европы и Северной Америки, а также КХЛ и управление судейства ФХР.

Алексей Анисимов, главный арбитр и вице-президент КХЛ: "Создание единых правил игры в хоккей - это эволюционный путь. Мы всегда поддерживали создание унифицированных правил для всех лиг, что позволит развиваться хоккею по единым стандартам. КХЛ была рада принять участие в этом проекте, где все участники были в едином контакте“.

Свод правил на сезон-2021/22 должен объединить существующие правила IIHF, НХЛ, КХЛ и европейских лиг.

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