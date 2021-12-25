Установивший несколько рекордов в "Барысе" хоккеист может вернуться

В столичный "Барыс" может вернуться шведский нападающий Андре Петтерсон, сообщает "Шайба.kz".

"У казахского клуба как раз никаких проблем с деньгами нет. Да и недавно "Барыс" сбросил в ЦСКА ультрадорогого Даррена Дица, освободив место для новичков. Денежную компенсацию, по слухам, могли использовать для покупки Лукаша Радила из "Динамо", но его, вроде как, не собираются продавать.

И более реальным выглядит другой слух, который недавно прошел по телеграм-каналам - возвращение Андре Петерссона. Швед провел свои лучшие сезоны как раз в Астане, хотя это было еще при Андрее Скабелке, который увез своего любимца в Ярославль. После отъезда домой Фрэттина как раз освободилось место в первом звене, а в Казахстане явно не хотят пропускать плей-офф с их-то затратами", - пишет автор "Чемпионата".

Последние два сезона Петерссон играл за "Локомотив", а в столице Казахстана шведский хоккеист провел сезон 2018-2019, заработав 50 (26+24) очков в 59 матчах. В "Барысе" он установил личный снайперский, ассистентский и бомбардирский рекорды.