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Тренеры "Барыса" и "Локомотива" разобрали игру в Нур-Султане

Тренеры "Барыса" и "Локомотива" разобрали игру в Нур-Султане
©ХК "Барыс"
Новости спорта Хоккей КХЛ

Главный тренер ХК "Барыс" Юрий Михайлис прокомментировал поражение от ярославского "Локомотива" в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Первые два периода не было командных действий, больше сводились на индивидуальные действия. В третьем периоде стали больше открываться друг под друга, больше передач стало. Но в конце опять нас подвели удаления. По самоотдаче парни молодцы, старались, - приводит слова Михайлиса официальный сайт "Барыса".

- В первом периоде вы выходили на матч со Старченко в первом звене, потом туда вернулся Лилья.

- На протяжении нескольких игр до этой у Романа Старченко и Якоба Лильи были проблемы с голами. Наверное, стоило что-то поменять, чтобы они почувствовали, что они могут забивать. А они умеют забивать. В игре со СКА Роман забил, и вы видели, как он радовался. В игре против минского "Динамо" ему тяжело было играть, но парень вышел и отрабатывал. Сегодня мне показалось, что не идет у первой тройки коллективная игра против габаритного соперника. Сами видели, что мы натыкались как на стену. Вернули Лилью.

В свою очередь, главный тренер "Локомотива" Игорь Никитин сказал следующее:

- Хорошо играли. В конце второго периода за счет удалений инициативу отдали. Поэтому третий период прошел в обоюдоострых атаках. Спецбригады у нас сегодня решили все.

- Как вы оцениваете игру Антона Сагадеева?

- Трудно сказать, потому что он сыграл всего второй матч после тяжелой травмы. Естественно, мы поможем войти ему в игру.

- Первый матч Артема Анисимова, и первый гол. Как прокомментируете его игру?

- Артем - взрослый, состоявшийся хоккеист  и то, что он забил гол, это его бонус. Нам всегда нужны такие опытные игроки.

Напомним, "Локомотив" в Нур-Султане нанес поражение "Барысу" со счетом 1:4. Шайбы в составе "Локомотива" забросили Артем Анисимов (16-я), Максим Шалунов (28-я), Алексей Марченко (55-я) и Павел Кудрявцев (58-я), а у "Барыса" отличился Якоб Лилья (44-я).

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