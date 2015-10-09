Главный тренер "Барыса" Михаил Кравец прокомментировал матч против "Авангарда" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Омске и завершилась победой хозяев льда со счётом 3:1.

"В целом по игре, наверное, могли добиться большего, лучшего результата. К сожалению, в первом периоде пропустили совершенно необязательный гол. Да, соперник хорошо забил в большинстве. Мы пытались остановить его, зная, что он достаточно хорошо играет в неравных составах, но не смогли. Первый гол неприятен и действует на всю команду. Затем игра выровнялась, мы добавили и по броскам, и по содержанию игры. В третьем периоде тоже были моменты, могли забить. В целом возможностей для реализации было достаточно. Кроме того, у нас было много большинства, но сегодня не удалось им воспользоваться. При этом команда билась до конца и хотела сравнять счёт. В этот раз не получилось", - приводит слова тренера Шайба.kz.

Астанинский клуб уступил во втором матче кряду - перед этим подопечные Михаила Кравца на выезде проиграли "Салавату Юлаеву" (3:5). После этой встречи команда из Казахстана с 29 баллами идёт восьмой на "Востоке", а омичи, набрав 34 очка, вышли на второе место в конференции.

Далее "Барыс" проведёт два домашних матча против минского "Динамо" (22 ноября) и череповецкой "Северстали" (25 ноября).

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