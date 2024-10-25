Сын Мамбеталиева получил должность в "Барысе"
Сын Галыма Мамбеталиева, Руслан Мамбеталиев, назначен директором ДЮСШ "Барыс". Об этом "Шайба.kz" расскзаал генеральный директор клуба Нурлан Оразбаев.
Сын Галыма Мамбеталиева, Руслан Мамбеталиев, назначен директором ДЮСШ "Барыс". Об этом "Шайба.kz" расскзаал генеральный директор клуба Нурлан Оразбаев.
"Вместо Талгата Булатовича Китарова, мастера спорта международного класса, в прошлом члена сборной Казахстана по боксу, к работе приступил Руслан Мамбеталиев. Почему выбор пал на него? В первую очередь, он сам играл на профессиональном уровне, а после завершения карьеры на протяжении десяти лет работал в качестве детского тренера. Нам нужен специалист, имеющий опыт руководства и управления именно хоккейной школой. В Астане он соорганизовал частную хоккейную школу "Бригантина", далее Руслана Галымовича пригласили в Алматы, где он работал руководителем частной школы "Алма-Ата". Это - большой опыт и сложная работа, организовать частную хоккейную школу", - сообщает руководитель клуба.
Напомним, Руслан Мамбеталиев - воспитанник темиртауского хоккея, выступал на позиции защитника за "Барыс-2", "Сарыарку", "Арлан" и "Горняк". Игровую карьеру он завершил в 25 лет.
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