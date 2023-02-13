"Сыграли безответственно". Андрей Скабелка объяснил поражение "Барыса" от СКА

Главный тренер "Барыса" Андрей Скабелка высказался о матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА, сообщает корреспондент Vesti.kz. Астанчане на своем льду уступили клубу из Санкт-Петербурга со счетом 4:6.

"Долго входили мы в этот матч. С такой командой так нельзя. Да, в атаке мы с первых смен играли неплохо. Но без шайбы сыграли безответственно. Учитывая, что мы знаем, где сейчас находимся и боремся за каждое очко, дали слишком большую фору такой команде, как СКА. Хочу сказать спасибо ребятам за то, что, несмотря на эти ошибки, они боролись до конца. Поблагодарю и болельщиков, которые гнали нас. Были шансы перевести игру в овертайм, но не получилось. Хочу сказать нашим болельщикам, чтобы верили в нас до конца. А получится выйти в плей-офф или нет – покажет последняя игра", - цитирует Скабелку сайт КХЛ.

У "Барыса" после этой игры 59 баллов и последнее 11-е место в Восточной конференции КХЛ. СКА набрал 97 баллов и лидирует не только на "Западе" но и в сводной таблице КХЛ.

Добавим, что в следующем матче "Барыс" 15 февраля будет принимать минское "Динамо".

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