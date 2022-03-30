Стало известно о состоянии защитника сборной Казахстана после попадания шайбы в голову

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев рассказал о состоянии защитника сборной Казахстана Алексея Маклюкова после попадания шайбы в голову в матче Кубка Гагарина против "Авангарда", сообщает "Чемпионат".

Маклюков в заключительном матче серии при счете 3:0 в пользу своего клуба блокировал бросок соперника, в результате чего шайба попала ему в лицо.

"Маклюкову прилетело в ухо, жизни ничего не угрожает, он сейчас в больнице находится, проводятся все мероприятия. Леше здоровья и огромное спасибо за самоотверженность", - сказал Воробьев.

В свою очередь хоккейный журналист Дмитрий Ерыкалов в своем телеграм-канале написал о том, что Маклюков был доставлен в больницу на реанимобиле.

Напомним, что "Металлург" выиграл в заключительном матче со счетом 4:0. А результат серии составил 4:3 в пользу магнитогорского клуба. "Авангард" снял с себя полномочия действующего обладателя Кубка Гагарина.

Добавим, что в первом раунде "Металлург" выбил из дальнейшей борьбы "Барыс" - 4:1.