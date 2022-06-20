Стала известна зарплата лучшего форварда "Барыса" по новому контракту

Нападающий Линден Вей подпишет новое однолетнее соглашение с "Барысом". Об этом сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, оклад Вея по контракту составит 55-60 миллионов рублей.

Минувший сезон канадец начинал в составе СКА, а в ноябре вновь вернулся в "Барыс", за который выступал в сезоне-2017/18. Также в КХЛ он играл за ЦСКА, с которым стал обладателем Кубка Гагарина в 2019 году.

В сезоне-2021/22 на счету 30-летнего Вея 23 (11+12) очка в 41 матче регулярного чемпионата КХЛ за СКА и "Барыс" при показателе полезности "0". В плей-офф он провел пять матчей и записал в свой актив три (0+3) балла при показателе полезности "-8".

Ранее отмечалось, что новый контракт с Веем будет подписан в ближайшее время.

Напомним, в межсезонье новым главным тренером "Барыса" стал Андрей Скабелка, сменивший на этом посту Юрия Михайлиса.

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