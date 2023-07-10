© Стала известна зарплата канадского защитника в "Барысе"

Инсайдер Артур Хайруллин раскрыл зарплату канадского защитника Нельсона Ножье в "Барысе", сообщают Vesti.kz.
По новому контракту игрок за следующий сезон заработает 35 миллионов рублей (170 миллионов тенге).
Минувший сезон стал для 27-летнего хоккеиста дебютным в КХЛ. В составе "Барыса" Нохье провел 49 матче и набрал 8 (1+7) очков, а также записал в свой актив 54 силовых приема и 47 блокированных бросков.
Ранее защитник выступал за "Виннипег", "Лос-Анджелес", "Ред Дир Ребелс" и "Саскатун Блейдс".
Скандалом обернулся переход призера ЧМ по хоккею в "Барыс"
Загрузка матч-центра...
Реклама