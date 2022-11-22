Стала известна судьба топового тренера клуба КХЛ после матча с "Барысом"

Главный тренер "Ак Барса" Олег Знарок покинет свой пост, сообщает телеграм-канал Derzhi.

По информации источника, официально об этом будет объявлено после выездного матча против "Барыса". Игра в Астане состоится завтра, 23 ноября.

"Ак Барс" провел 32 матча в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 32 очка. Клуб из Казани идет на восьмом месте в Восточной конференции. "Барыс" занимает девятую строчку на Востоке. Астанчане провели 33 матча и набрали 30 баллов.

Как изменилось положение "Барыса" в КХЛ после победы над "Салаватом Юлаевым"

Разбор первого чемпионского боя Жанибека Алимханулы с легендой бокса