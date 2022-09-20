Смотрите КХЛ в приложении и на сайте Olimpbet

Прямая трансляция всех игр Континентальной Хоккейной Лиги.

20 сентября в рамках регулярного чемпионата КХЛ состоятся четыре матча. "Сибирь" в Новосибирске сыграет с нижнекамским "Нефтехимиком", "Кульлунь Ред Стар" на своем льду (в Мытищах) примет московский ЦСКА, в Минске местное "Динамо" встретится с череповецкой "Северсталью". Все внимание казахстанских болельщиков будет приковано к игре в Астане, где столичный "Барыс" сыграет с конкурентом по восточной конференции "Автомобилистом" из Екатеринбурга. Коэффициенты на эту встречу от Olimpbet: победа "Барыса" – 2.83, победа "Автомобилиста" – 2.25, ничья – 3.87.

Прямая трансляция этих и других встреч доступна в приложении и на сайте Olimpbet. Для просмотра достаточно зарегистрироваться, дождаться начала матча и кликнуть на иконку трансляции в линии.

Уже 24 сентября астанинские барсы в гостях сыграют с череповецкой "Северсталью". Прямая трансляция этой встречи также будет доступна в приложении и на сайте Olimpbet.

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