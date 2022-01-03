Следующий соперник "Барыса" вернулся на первое место в КХЛ

Магнитогорский "Металлург" в овертайме одержал победу над "Салаватом Юлаевым" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Встреча прошла в Уфе на стадионе "Уфа-Арена" и завершилась со счетом 4:3 (0:0, 3:2, 0:1, 1:0). В составе победителей шайбы забросили Андрей Чибисов (21-я минута), Никита Коростелев (24, 27) и Филипп Майе (62). У "Салавата" отличились Данил Башкиров (28, 60) и Виктор Тихонов (33).

Благодаря этой победе "Магнитка" набрала 68 очков и вернулась на первое место в турнирной таблице КХЛ. "Юлаев" (60) идет четвертым на "Востоке".

Следующий матч "Металлург" проведет 5 января - сыграет на выезде с "Барысом", который ранее разгромил рижское "Динамо" (7:1).