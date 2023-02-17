Следующий соперник "Барыса" потерпел второе подряд разгромное поражение в КХЛ

Китайский "Куньлунь" потерпел второе подряд разгромное поражение в регулярном чемпионате КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Следующий соперник "Барыса" уступил на выезде "Витязю" со счетом 1:5. Ранее "Куньлунь" проиграл в гостях ХК "Сочи" - 2:7.

В целом клуб из Пекина в последних восьми матчах одержал лишь две победы.

Как и "Барыс", "Куньлунь" лишился шансов на выход в плей-офф. В Западной конференции клуб из Пекина, набрав 48 очков, занимает предпоследнее десятое место, опережая лишь "Сочи", у которого 25 баллов.

Что касается "Барыса", то клуб из Астаны, набрав 59 очков, замыкает турнирную таблицу Восточной конференции КХЛ.

Между собой "Куньлунь" и "Барыс" сыграют завтра, 18 февраля. Матч в Мытищах (Московская область), где китайский клуб принимает соперников, начнется в 20:00 по времени Астаны.

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