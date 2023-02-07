Следующий соперник "Барыса" потерпел поражение в матче КХЛ

Санкт-Петербургский СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ потерпел поражение от "Металлурга", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В первом периоде "магнитка" забросила две шайбы. Еще один гол "Металлурга" случился в дебюте второго периода.

СКА забросил две шайбы в третьем периоде.

В следующем матче СКА сыграет с "Барысом". Матч в Астане пройдет 13 февраля.

СКА, набрав 93 очка лидирует в Западной конференции КХЛ. "Барыс" замыкает таблицу Востока. У астанчан 59 баллов.

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