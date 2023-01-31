Скромные затраты "Барыса". Стали известны зарплатные бюджеты клубов КХЛ

Стали известны зарплатные бюджеты клубов КХЛ, в том числе и "Барыса", сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на "Спорт-Экспресс".

По данным источника, затраты астанчан составляют 380 миллионов рублей или почти два миллиарда 500 миллионов тенге. В Восточной конференции это седьмая позиция по зарплатам. Меньше "Барыса" тратят только "Адмирал", "Амур" и "Нефтехимик".

Лидером на Востоке по зарплатным бюджетам являются "Авангард" и "Ак Барс" - по 840 миллионов рублей.

В Западной конференции больше самый крупный зарплатный бюджет у ЦСКА - 895 миллионов рублей. Бюджет СКА составляет 850 миллионов рублей.

Отмечается, что зарплатная ведомость клубов КХЛ ограничена 900 миллионами рублей. При этом почти все они пользуются пунктом в регламенте, согласно которому 20 процентов личных бонусов от контракта каждого игрока не учитывается под потолком зарплат.

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