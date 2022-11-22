Скабелка оценил победу "Барыса" над "Салаватом Юлаевым"

Главный тренер "Барыса" Андрей Скабелка оценил победу в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Салаватом Юлаевым", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Астане накануне завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

"Хорошая командная победа. Удалось сыграть мобильно в зоне атаки и хороший был баланс в обороне. Были сложности при выходе из-под давления. "Салават" в этом компоненте здорово играет. Ловили шайбы на себя, а также Никита Бояркин уверенно сыграл, особенно во втором периоде, когда соперник поддавил. Понимали что игра будет скоростной, ведь проводили третий матч с "Салаватом". Могу ли я подтвердить переход Алекса Гранта из СКА? Нет, но у нас есть заинтересованность в атакующем защитнике под большинство. Ведь мы расстались с Кристофером Биграсом. Я бы не стал говорить, что Грэм не может реализовать потенциал. Он старательный парень, но сказывается разница лиг. Когда команды вкатывались - был другой хоккей, сейчас все играют плотнее. Мы знали, что он игрок для большинства, но не забивной игрок. Сегодня забил - молодец, правда, в свои ворота", - цитирует Скабелку сайт КХЛ.

23 ноября "Барыс" примет на своем льду "Ак Барс".

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