Скабелка объяснил поражение "Барыса" от конкурента за место в плей-офф

Главный тренер "Барыса" Андрей Скабелка высказался о поражении в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Амура", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Астане завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

"Не получилось то, что мы задумывали. Понимали, что матч довольно важный с точки зрения понимания, где мы. Хорошо сыграли в поездке, но, чтобы двигаться вперед к тем целям, что у нас есть, мы должны с соперниками вроде "Амура" играть по-другому, особенно дома. Мы сильно разочарованы. Никита Михайлис для первого матча после травмы сыграл неплохо. Он клюшку даже какое-то время не держал в руках. Из-за повреждения выбыл Кайыржан, хотя в поездке мы нашли сочетания. Есть немного моментов, которые можно занести в актив. Прежде всего это большинство. Не было много лишних передач, как в некоторых прошлых матчах. Вей и Михайлис отдавали друг другу классные передачи на пустые ворота, но забить не смогли", - цитирует Скабелку сайт КХЛ.

Благодаря этой победе "Амур" обошел казахстанский клуб в таблице - теперь хабаровцы располагаются на девятом месте (29 очков), а астанчане - на десятом (десять баллов).

Отметим, что в следующем матче, который пройдет 21 ноября, "Барыс" сыграет в Астане с "Салаватом Юлаевым".

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