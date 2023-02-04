Скабелка дал объяснение третьему подряд поражению "Барыса" в КХЛ

Наставник астанинского "Барыса" Андрей Скабелка во время послематчевой пресс-конференции объяснил поражение от московского "Динамо" в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев льда. При этом после поражения "Барыс" упал на последнюю строчку регулярной таблицы.

- Тяжелый матч выдался, но сейчас и легких игр не может быть. Проделали большую работу, но индивидуальные ошибки сводят на нет наши усилия командные. Третий период мы добавили где-то, но не смогли забить. Конечно, разочарованы результатом.

- Тяжелая ситуация в турнирной таблице и Ваши прямые конкуренты одерживают победу за победой и у Вас больше матчей. Насколько сейчас моральная обстановка в коллективе? Не так много матчей осталось.

- Ребята стараются. Я не могу претензии предъявить по самоотдаче. Такие ошибки, которые приводят к голу. Невынужденные ошибки. На каждую игру мы выходим только с одной целью - хотим выиграть каждый матч.

- Чего не хватает в завершающей стадии? Потому что какой матч уже много моментов создаете. Особенно в третьем периоде шайба уже по "ленточке" каталась. Чего не хватает?

- Наверное, многих факторов не хватает. Сейчас команда проходит такую перестройку. В прошлые годы основной ударной силой были легионеры, то сейчас ребята, которые играли в третьем-четвертом звеньях, вышли на ведущие роли. Не всегда у них получается, хотя Петухов и Сагадеев забили много голов для них. Наверное, не хватает хладнокровия.

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