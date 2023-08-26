"Сборная Казахстана? Я открыт для этого". Американский нападающий - о переходе в "Барыс"

Новичок "Барыса" Джозеф Лабейт рассказал, почему он решил переехать в Казахстан и кто помог ему при переходе в столичный клуб.

"Девять лет я играл в Северной Америке, попал в НХЛ, провел много сезонов в АХЛ. Сейчас я готов к переменам. КХЛ — одна из сильнейших лиг в мире. Очень рад, что получил возможность приехать сюда. Постараюсь принести максимальную пользу нашей команде.

Я хорошо подготовился (улыбается). Мой друг — Кертис Волк — играл здесь четыре года. Мы разговаривали с ним о "Барысе", он ввел меня в курс дела. Также общался с другими ребятами, которые играли здесь. И я очень рад, что приехал сюда.

Сборная Казахстана? Я открыт для этого, но давайте дождемся регулярного чемпионата. Сейчас я просто хочу помочь команде, побыстрее, насколько это возможно, привыкнуть к лиге и оставить свой след в КХЛ", - заявил Лабейт в интервью "Спорт-Экспресс".

Соглашение с нападающим рассчитано на один сезон до 30 апреля 2024 года. Джозеф ЛаБейт имеет опыт игры в Национальной хоккейной лиге, где провел 13 матчей за "Ванкувер Кэнакс". Предыдущий сезон американец провел в "Чикаго Вулвз". В 53 матчах регулярного чемпионата АХЛ он заработал 22 (11+11) результативных балла.

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