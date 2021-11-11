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"Сарыарка" не хочет отпускать тренера в КХЛ

"Сарыарка" не хочет отпускать тренера в КХЛ
©ХК "Сарыарка"
Новости спорта Хоккей КХЛ

Руководство "Сарыарки" выступает против того, чтобы главный тренер команды Леонид Тамбиев разрывал действующий контракт и уезжал в КХЛ. Об этом сообщает телеграм-канал "Хоккейная правда".

"По информации из Караганды, руководство "Сарыарки" категорически против отъезда в Россию наставника Леонида Тамбиева, у которого действующий контракт с чемпионами Казахстана.

Сам специалист спит и видит себя в КХЛ, в "Адмирале", но Аргын Зурулаевич Нигматуллин, патрон карагандинцев, категорически против отъезда специалиста прямо сейчас.

Впереди у "Сарыарки" решающий этап Континентального Кубка и вторая половина сезона в казахской лиге", - пишет источник.

Отметим, что "Адмирал" является конкурентом "Барыса" в Восточной конференции КХЛ. Команды соседствуют в турнирной таблице, клуб из Владивостока с 17 очками располагается на 11-м месте, тогда как астанчане с отрывом в семь баллов идут на десятой строчке.

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Метки:
КХЛ Адмирал ХК Сарыарка

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