Российский хоккеист "украл" гол у Даррена Дица в матче с лидером конференции в КХЛ

Экс-капитан "Барыса" Даррен Диц вместе с московским ЦСКА обыграл СКА из Санкт-Петербурга в первом матче финала Западной конференции в КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

ЦСКА победил в матче со счетом 3:1, а Диц поучаствовал во второй голевой атаке: защитник отборолся у борта, а Александр Попов забил победный гол.

"Опа! Диц! 3:1, - воскликнули комментаторы КХЛ во время третьего гола ЦСКА, но затем разобрались в своей ошибке. - Да, неожиданно. А, это Каменев. Но это не важно".

Скорее всего, ошибку можно объяснить схожестью номеров: Диц играет под 44-м номером, а Владислав Каменев - под 94-м. Так российский хоккеист "украл" гол у казахстанца.